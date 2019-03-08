В страшном ДТП на Киевщине погибли пять человек

08.03.2019 15:28

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек и один получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили:

«8 марта в 02:48 часа в с. Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу».

Как стало известно, на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Киевской области.