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В страшном ДТП на Киевщине погибли пять человек

08.03.2019 15:28
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В страшном ДТП на Киевщине погибли пять человек

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек и один получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили:

«8 марта в 02:48 часа в с. Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу».

Как стало известно, на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Киевской области.



Теги: Донбасс, травмы, авария, Киевская область, госпитализация, гибель, ДТП, автомобиль
 
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