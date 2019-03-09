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В Сирии уничтожены российские военные: "грузом-200" стал полковник РФ, готовивший ДРГ наемников для Донбасса

09.03.2019 11:12
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В Сирии уничтожены российские военные: "грузом-200" стал полковник РФ, готовивший ДРГ наемников для Донбасса

Из-за того, что Кремль тщательно скрывает данные о потерях России в Сирии, о смерти российского полковника стало известно только сейчас.

Выяснилось, что высокопоставленный российский военный также отметился на востоке Украины участием в войне на оккупированном РФ Донбассе, передает "Диалог.UA".

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook рассказал, что 22 февраля текущего года в Сирии в результате инцидента умерли четверо военнослужащих России. Кремль о данном ЧП умолчал. Среди этих россиян был полковник Омаров. Он являлся командиром 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой расположен в Тольятти. Назначение на должность Омаров получил в начале февраля 2014 года, как раз тогда, когда РФ вторглась в Украину. Именно Омаров готовил ДРГ российских наемников, которые затем действовали на территории Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, смерть, Сирия, ЧП, полковник, потери, наемники, умерли, Тымчук
 
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