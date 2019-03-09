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Волох: "Путина сейчас может спасти только короткая победоносная война, но ВСУ ему этого уже не позволят"
У президента России Владимира Путина критически обрушился рейтинг. Он может попытаться исправить ситуацию войной.
Однако это приведет его к краху. В Сети обсуждают "охлаждение" россиян к Путину, передает "Диалог.UA".
В 2014-м году Путин исправил свой низкий рейтинг захватом Крыма и войной на украинском Донбассе. Тот подскочил выше 80%. Сейчас, когда россияне по полной на своих кошельках ощутили последствия этой агрессии, рейтинг снова пробил дно. Путин вполне может повторить успешный опыт, предупреждает в Twitter украинский дипломат и депутат Верховной Рады Владимир Арьев. "Когда у Путина снижается рейтинг, проблемы начинаются у соседей и не только. Его нынешние 32% должны мобилизовать цивилизованный мир к особой бдительности", - предупредил Арьев.
Известный украинский политобозреватель Карл Волох считает, что Путин уже не решится сунуться в Украину с большой войной. "Рейтинг - это результат дуэли между холодильником и телевизором... Вкупе с информацией о концентрации московитских войск на наших границах, (новость) наводит на тревожные размышления. Единственное, что несколько успокаивает, это осознание: даже откровенно неадекватный Путин должен знать, что рейтинги поднимает только короткая победоносная война. Если же она затяжная и кровавая (но не оборонительная), то может сжечь и те остатки поддержки, на которых пока держится трон. А с украинской армией "короткая победоносная" уже вряд ли возможна", - заверил блогер в Facebook.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, война, граница, рейтинг, ВСУ, соцсети
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