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Аваков сделал срочное заявление после атаки «Нацкорпуса» на Порошенко: «Есть границы»
Радикалы Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.
Об заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, «любому гневу есть разумные границы», а то, что произошло в Черкассах – недопустимо.
«Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», – указал он.
Аваков пообещал, что в отношении виновных не будет снисходительности из-за боевых заслуг.
«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя — возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание», — написал Аваков.
Глава МВД напомнил, что период выборов — это «состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков».
Напомним. что в ходе столкновений между участниками акции против коррупции и правоохранителями в Черкассах пострадали сразу несколько человек.
«9 марта, во время охраны общественного порядка в центре города, где проходили мероприятия с участием президента Украины, представители «Национального корпуса» пытались прорваться на сцену. На замечания правоохранителей о недопустимости таких действий — около 30 активистов не реагировали», — говорится в сообщении.
Известно также, что пострадали трое правоохранителей. Двум из них была оказана медицинская помощь на месте, а третьего госпитализировали в связи с ожогом глаз, который тот получил от активистов из газового балончика.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, граница, Порошенко, Аваков, заявление
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