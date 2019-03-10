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Аваков сделал срочное заявление после атаки «Нацкорпуса» на Порошенко: «Есть границы»

10.03.2019 15:37
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Аваков сделал срочное заявление после атаки «Нацкорпуса» на Порошенко: «Есть границы»

Радикалы Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.

Об заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, «любому гневу есть разумные границы», а то, что произошло в Черкассах – недопустимо.

«Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», – указал он.

Аваков пообещал, что в отношении виновных не будет снисходительности из-за боевых заслуг.

«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя — возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание», — написал Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов — это «состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков».

Напомним. что в ходе столкновений между участниками акции против коррупции и правоохранителями в Черкассах пострадали сразу несколько человек.

«9 марта, во время охраны общественного порядка в центре города, где проходили мероприятия с участием президента Украины, представители «Национального корпуса» пытались прорваться на сцену. На замечания правоохранителей о недопустимости таких действий — около 30 активистов не реагировали», — говорится в сообщении.

Известно также, что пострадали трое правоохранителей. Двум из них была оказана медицинская помощь на месте, а третьего госпитализировали в связи с ожогом глаз, который тот получил от активистов из газового балончика.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, граница, Порошенко, Аваков, заявление
 
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