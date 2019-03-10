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Политолог ответила, какой президент Украины после 31 марта устроит Путина
Для России победа на предстоящих выборах нынешнего президента Украины означает крах. Этого не хочет не только кремлевская верхушка, но и многие "симпатики" Путина. Как отмечает в своем сообщении в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская, в РФ сейчас доминирует позиция относительно выборов президента: "любой, кроме Порошенко" . Политолог отмечает, что одни россияне все еще лелеют надежды о развале украинского государства как такового. Другие прекрасно понимают, что после аннексии Крыма и развязанной РФ войны на Донбассе, для Кремля красивого выхода просто не существует. Поэтому и те и другие будут искать решения ситуации за счет Украины, однако Порошенко своей победой может им помешать. Поэтому ныне действующий президент так нежелателен для Кремля. Политолог пишет, что Россия допускает возможность капитуляции Украины при любом другом кроме Порошенко президенте. "Тимошенко, скажем, постоянно говорит о необходимости формата "Будапешт плюс", хотя в самом меморандуме не прописаны конкретные механизмы привлечения к ответственности нарушителя. Да и Волкер неоднократно заявлял, что Россия не хочет участвовать в "Будапештском формате". Про Зеленского, получавшего деньги из российского госбюджета, вообще нечего говорить", - отмечает Яхно-Белковская.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Путин, политолог, президентские выборы
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