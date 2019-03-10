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Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР"
Кремль перестал отправлять на оккупированный Донбасс свои "гумконвои" из-за Венесуэлы, где граждане уже месяц безуспешно пытаются сбросить с трона друга Москвы диктатора Николаса Мадуро. О том, почему РФ "кинула" свои "республики" на Донбассе, рассказал близкий к Кремлю telegram-канал "Мастер пера", передает https://www.dialog.ua/ Российские "гумконвои" еще ни разу не появились на оккупированном Донбассе в 2019 году. Был анонсирован приезд белых грузовиков в конце февраля, но потом без объяснений причины все было отменено. "Мастер пера" уверяет, что приостановка отправки "гумконвоев" террористам Донбасса может быть связана с революцией в Венесуэле, а точнее, с неудавшейся попыткой США отправить ее жителям свою гуманитарную помощь. "Похоже, поставив на стоп свои конвои "повстанцам" Донбасса, Россия тем самым оттеняет и политизирует ситуацию с гуманитарными конвоями в Венесуэлу, которые вызвали активное противодействие Мадуро", - сообщил ресурс. По его мнению, может существовать даже некая договоренность между Москвой и Вашингтоном. "Вы не вводите в искушение тушенкой и другой секретной помощью венесуэльцев, а мы на тот же период не вводим в искушение своей тушёнкой и другой секретной помощью донецких и луганских", - озвучил эти договоренности прокремлевский ресурс. "Мастер пера" заверил, что Кремль вполне мог "кинуть" террористов Донбасса на радостях из-за того, что Белый дом наконец пошел на прямые переговоры. "Кейс Венесуэлы в привязке к Донбассу вполне может быть разыгран, поскольку это самый короткий путь к тому, чтобы договариваться по проблеме востока Украины не с коллективным безответственным Западом, а с конкретными политиками в США", - сообщил telegram-канал.
Теги: Донбасс, утечка, Кремль
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