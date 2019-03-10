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Путин нам развязал руки: Порошенко анонсировал разработку в Украине мощных ракет
Украина должна разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое может поражать цели далеко в тылу врага. Как передает replyua.net, об этом заявил на своей странице в микроблоге Twitter президент Украины Петр Порошенко. «В связи с тем, что Россия фактически разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, у нас также исчезли определенные обязательства, которых придерживались ранее», — отмечается в сообщении президента. Также он добавил, что теперь Украину больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет, что делает возможным создание нового мощного оружия.
«Это поможет сделать агрессора сдержанным, а нашу оборону — надежной. Для меня безопасность украинцев — самое главное», — отметил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко подчеркнул, что нашей стране следует серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала. Также глава государства отметил, что для самозащиты нужно разработать мощные ракетные комплексы.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ракета, Порошенко
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