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Путин в режиме выжидания: украинский депутат спрогнозировал новую атаку России
В следующий раз Россия точно совершит новое нападение на Украину, когда наша страна будет испытывать наибольшую слабость. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил депутат от БПП, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
В том числе, он считает, что на сегодняшний день, когда ударные батальонные группы вдоль российско-украинской границы уже завершили процесс формирования, очередным поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок.
«Когда русскоязычные матерные титушки в униформах под видом украинских националистов совершают нападение на полицию, а стоит за этим один политический интерес, который или не читал украинскую историю столетней давности, либо наоборот, еще хуже – очень хорошо изучил. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай», – написал Арьев. Напомним, ранее американский генерал спрогнозировал новое нападение Путина на Украину.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, атака
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