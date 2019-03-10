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Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины

10.03.2019 19:20
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Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины

Новый повод для насмешек.

Недавно Путин опять решил ошарашить мир громкими заявлениями. Такая реакция президента РФ стала ответом на вступление Украины в Североатлантический Альянс. Слова Путина вместе с его угрозами в адрес Украины пользователи знатно потроллили в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Комментарии как всегда не отличались особой добротой к президенту РФ, пользователи соцсетей не подбирали слов, когда речь заходила о Путине.

Так, один из пользователей предположил, что ситуация очень похожа на ту, когда запорожцы писали письмо турецкому султану и попросили в конце, чтобы он поцеловал их пятую точку: «Помните как запорожские казаки писали турецкому султану и в конце написали: поцелуй в сраку нас, ублюдок»

Другой предположил, что такая негативная реакция со стороны Путина связана в первую очередь с тем, что ему на самом деле очень страшно: «Украина уже много лет соседствует с НАТО и крупнейшим мировым агрессором. И не боится !!! Неужели такой трус самом деле»

Третьи подметили тот факт, что после вступления в НАТО Украине будет глубоко все равно на все угрозы президента РФ: «Если Украина вступит в НАТО, то ей будет по уже по ху.. что там будет думать Путин…», «»Ржу-немагу», оно, это х..ло, и перед странами Балтии кулачками потрясал и ножками Тупало))). Ну и что? Страны Балтии все в НАТО! А что х… ло сделало кроме, извините, «пук-пук-пук»)))))))», «Украина ему, как кость в горле, то все пошло не так».



Теги: Украина, Донбасс, Путин, сеть, адрес, угрозы
 
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