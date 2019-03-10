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Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки

10.03.2019 21:00
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Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки

На территории Львовской области возгорелась свалка недалеко от города Новояворовск. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-центра областного управления ГСЧС. Так, известно, что о масштабном пожаре на свалке спасатели узнали в 07:14 воскресенья.

«По прибытию на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. Сейчас уже происходит тушение пожара. Процесс ликвидации осложнен процессом пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км», - говорится в сообщении. Также сообщается, что к ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.

Как известно, 30 мая 2016 года недалеко от села Збиранка во Львовской области на территории полигона ТБО после окончания тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования имел место оползень мусора, в который попало трое спасателей. Все они погибли.



Теги: Донбасс, пожар, Львовская область, свалка
 
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