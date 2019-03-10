Стало известно, во сколько украинцам с 1 мая обойдется коммуналка

10.03.2019 17:36

Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” 5 марта сообщило о полном пересмотре тарифов на тепло и горячую воду для всех потребителей.

С 1 мая 2019 года киевлянам и другим потребителям услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения стоит ожидать повышение этих тарифов в среднем на 23% и 21 % соответственно. Также КП “Киевтеплоэнерго” планирует повысить с этой даты тарифы на производство тепловой энергии (в среднем на 20,7%), ее транспортировку — на 18,95% и поставку- на 19,2%, пишет «Судебно-юридическая газета»

О намерении осуществить полный пересмотр тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой в столице KV стало известно из объявления, размещенного на официальном сайте КП “Киевтеплоэнерго” в разделе “Тарифы” 5 марта 2019 года.

Источник : https://from-ua.com