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Украина получит более 1 млн. долларов от США на развитие безопасного интернета
Американский Госдепартамент сообщил о проведении конкурса на получение гранта организациями, заинтересованными в развитии свободного интернета в Украине, передает replyua.net. По данным СМИ, задачей бюро является продвижение открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также действия, направленные на защиту прав и основных свобод человека и обеспечения свободного потока информации онлайн.
«Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда сообщает о проведении открытого конкурса конкурс для организаций, выражающих заинтересованность в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Также известно, что программа победителя конкурса должна главный акцент ставить на вопросе компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время разнообразных конфликтов. Проводить отбор будут на протяжение трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1,2 миллиона долларов.
Теги: США, Донбасс, доллар, Интернет, развитие
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