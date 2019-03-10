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Украина получит более 1 млн. долларов от США на развитие безопасного интернета

10.03.2019 14:40
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Украина получит более 1 млн. долларов от США на развитие безопасного интернета

Американский Госдепартамент сообщил о проведении конкурса на получение гранта организациями, заинтересованными в развитии свободного интернета в Украине, передает replyua.net. По данным СМИ, задачей бюро является продвижение открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также действия, направленные на защиту прав и основных свобод человека и обеспечения свободного потока информации онлайн.

«Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда сообщает о проведении открытого конкурса конкурс для организаций, выражающих заинтересованность в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Также известно, что программа победителя конкурса должна главный акцент ставить на вопросе компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время разнообразных конфликтов. Проводить отбор будут на протяжение трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1,2 миллиона долларов.



Теги: США, Донбасс, доллар, Интернет, развитие
 
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