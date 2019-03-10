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Украина продолжает наращивать импорт экзотических фруктов
В 2018 году объем импорта орехов и фруктов в Украину достиг 526 млн долларов, и это на 10% больше, чем в 2017 году. Как сообщает replyua.net, в пресс-службе национального научного центра Института экономики рассказали, что абсолютным лидером по экспорту экзотических фруктов в Украину остаётся Турция.
В 2018 году Турция экспортировала в Украину 239 тысяч тонн фруктов. Это примерно на 50 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Доля турецкого импорта на украинском рынке достигает почти 30%. Также увеличился импорт из других государств. По итогам прошлого года главными экспортерами фруктов в Украину оставались Эквадор, Коста-Рика, Египет, Испания, Греция и Италия. В общей сложности эти государства в прошлом году сформировали около 70% стоимости импорта всех фруктов.
В Государственной службе статистики при этом рассказали, что среди всех фруктов больше всего было ввезено бананов и цитрусовых. Основным поставщиком цитрусовых остаётся Турция, большое количество бананов было ввезено в Украину из стран Латинской Америки.
Теги: Украина, Донбасс, импорт, фрукты
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