Украинцев массово лишат субсидий: кого и когда

10.03.2019 16:38

Украинцев оставят без субсидии, если у них будет долг по оплате коммунальных услуг по состоянию на май. Об этом сообщил эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, передает «РБК-Украина».

Минсоцполитики презентовал новый законопроект. Согласно ему, власти проведут массовый аудит. Проверкой выявят тех украинцев, которые работают неофициально или находятся на заработках за границей, но получают субсидию. Данный аудит поможет отсеять около 30% субсидиантов.

После этого, государство сможет сэкономить примерно 10 миллиардов гривен, которые на сегодня идут на «нечестную» помощь.

По словам Никончука, специальные инспектора будут обладать правом на проверку и онлайн контроль реальных доходов и фактическое проживание субсидиантов со статусом безработных.

Кроме того, предполагается, что после выявления фактов нарушения, у украинцев будут взыскать незаконно начисленную помощь через суд.

Источник : https://from-ua.com