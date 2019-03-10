Главная / Новости / Украина / В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента
Последние новости раздела
- Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР" 22:43
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки21:00
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая20:00
- Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании19:40
- Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины19:20
- Одесситам предлагают 5 тысяч гривен за голосование за нужного кандидата19:00
- За зарплаты в конвертах у украинцев будут отбирать субсидии18:40
- Путин в режиме выжидания: украинский депутат спрогнозировал новую атаку России18:19
В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента
10.03.2019 10:18
В центре столицы, на Майдане Незалежности началась акция протеста украинских националистов.
Скандал, связанный с хищениями средств направленных для армии, разрастается с новой силой.
Активисты требуют наказания Олега Гладковского, его теремного заключения, а также возвращение коррупционерами средств, которые не дошли до места назначения –обеспечения украинской Армии.
Националисты собираются идти к стенам Администрации Президента Украины и продолжить акцию там.
Кроме того, из прямого эфира следует, что активисты при отсутствии Петра Порошено, президента Украины на его рабочем месте, «знают где его искать» и планируют переместить акцию протеста туда.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, президент, Киев, центр, администрация
Читайте также:
- Єдиний центр з надання допомоги переселенцям можуть закрити
- Как президент сдал позиции, и противостояние в Украине начало стихать (ФОТО)
- Межигорье открыто для всех! Онлайн-трансляция экскурсии по владениям (ВИДЕО)
- "Потерявший голову" Киев обрёл нового городского голову (ФОТО)
- Слишком тяжела ответственность: глава киевской мэрии вышел из "Партии регионов"
- Президент Литвы прилетает с визитом в Киев
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»16:01
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе 15:00
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы 14:00
- На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела11:39
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР" 22:43
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Расписание и трансляции первых матчей полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги21:40
- Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»21:20
- Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки21:00
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- «Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти20:20
- Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая20:00
- Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании19:40
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- «Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф12:21
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе