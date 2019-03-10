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В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента

10.03.2019 10:18
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В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента

В центре столицы, на Майдане Незалежности началась акция протеста украинских националистов.

Скандал, связанный с хищениями средств направленных для армии, разрастается с новой силой.

Активисты требуют наказания Олега Гладковского, его теремного заключения, а также возвращение коррупционерами средств, которые не дошли до места назначения –обеспечения украинской Армии.

Националисты собираются идти к стенам Администрации Президента Украины и продолжить акцию там.

Кроме того, из прямого эфира следует, что активисты при отсутствии Петра Порошено, президента Украины на его рабочем месте, «знают где его искать» и планируют переместить акцию протеста туда.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Донбасс, президент, Киев, центр, администрация
 
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