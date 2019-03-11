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Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные

11.03.2019 15:47
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Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные

Доктор Комаровский рассказал, чем поить ребенка, чтоб эти напитки принесли максимум пользы для его здоровья

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о самом полезном и правильном для здоровье напитке. Соответствующий пост опубликовал на своей страничке в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Какой напиток для ребенка самый правильный, самый здоровый?», — спрашивают врача⠀

«Если некое средство используется для питья, для утоления жажды, то для здоровья ребенка самым полезным, самым здоровым напитком является некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса», — отвечает Комаровский.

Если же речь идет о самом полезном, самом здоровом напитке заболевшему, то в большинстве случаев таким напитком самым здоровым является средство для пероральной регидратации.

«Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни», — объясняет доктор.

«Тем не менее сделаем акцент на детях здоровых. Медицинская наука однозначна – вода и только вода», — добавил врач.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, вода, Евгений Комаровский
 
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