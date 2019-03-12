Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить

12.03.2019 15:57

Украинцы теряют тысячи гривен при поисках жилья в аренду. "Сегодня" выяснили, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов.

Однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро предлагали в аренду за 5900 гривен плюс "коммуналка". Такое объявление на одном из популярных сайтов привлекло студента Николая Латчука. Ему с девушкой как раз повысили плату за аренду комнаты, поэтому не теряя времени молодой человек набрал хозяина, а тот перенаправил к риелторам.

"Я им дал деньги, она мне – оригинал договора. И направила меня по адресу. Там мы должны были встретиться с агентом. Я ему звоню, а он мне говорит, мол, хозяин больше не хочет сдавать, ищите другую квартиру", – вспоминает Николай.

Деньги парню не вернули, на телефонные звонки не отвечают, а офис, в котором еще несколько часов назад заключали договор – оказался закрытым.

На такую схему попадает едва ли не каждый третий клиент, говорит агент по поиску недвижимости Александр Бойко. Он советует не отдавать деньги раньше, чем вы увидите предложенное жилье.

"Обязательно нужно посмотреть документы руководителя. Юридическое лицо должно иметь либо статус частного предпринимателя... И нужно посмотреть вид деятельности, чтобы убедится в том, что они могут заниматься сдачей в аренду", – говорит Бойко.

Специалист добавляет – если деньги просят наперед, за договор или за контактную базу владельцев квартир, скорее всего, это мошенники. Кроме того, предупредить об афере может и цена жилья – если она ниже рыночной на 10% и больше.

Но вернуть свои деньги можно, считает юрист Павел Богомаз.

"Что должен человек сделать? Вызывать либо 102, если он находится в офисе мошенников, либо подавать заявление в полицию, например, если человек просто на карточку заплатил деньги. Полиция принимает заявление, регистрирует уголовное производство, собирает доказательства", – говорит юрист.

По его словам, доказательствами могут быть договор, записанные телефонные разговоры, номер карты, куда человек переводил деньги. Дальше – дело за правоохранителями. Николай Лутчак уже написал заявление в полицию и ждет ответа. Если мошенников задержат, им грозит до трех лет лишения свободы.