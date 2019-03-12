За кулисами «Черкасского побоища»

12.03.2019 22:30

«Политическая консерва Авакова» - так украинцы прозвали «Национальный корпус», ранее называвшейся «Гражданский корпус «Азов», а еще ранее «Патриотом Украины». Вторая по численности после ВО «Свобода» радикально-националистическая организация, в 2014 году взятая под опеку министра внутренних дел, целых пять лет фактически не участвовала в политической жизни Украины. Активная деятельность НК ограничивалась тем, что её члены время от времени ходили с флагами и выкрикивали лозунги. И вот эту «консерву» достали с полки и вскрыли – за месяц до президентских выборов. Но с какой целью?

Удар ниже пояса

События 9 марта в Киеве и Черкассах стали продолжением акции, проводимой под флагами «Национального корпуса» и под лозунгами борьбы с коррупцией и изменой в высших эшелонах власти. Ну а если конкретно, то раздухарившиеся «патриоты» требуют от Порошенко арестовать и отдать под суд его старого друга и компаньона Олега Гладковского (бывшего Свинарчука), вместе с его сыном Игорем - непосредственно причастным к аферам в «Укроборонпроме».

Требования, можно сказать, совершенно справедливые – независимо от того, кто их озвучивает. Тут даже самые циничные «порохоботы» не нашли что возразить, и лишь растерянно отмалчиваются. В растерянности и сам Петр Порошенко, для которого этот «Свинарчукгейт» стал настоящим ударом ниже пояса. Удар по рейтингу, удар по «семье», удар по бизнесу, удар по его президентской власти. И нанес его молчавший до сих пор Аваков.

Кстати, то, что окружение Порошенко насквозь коррумпированное - это как бы уже давно не новость. СМИ писали об этом много раз, про это даже рассказывали на оппозиционных телеканалах, но почему-то сенсацией это стало только сейчас. И Петр Алексеевич расстроился из-за этого только теперь. Забавно, не правда ли? Похоже, что за кулисами «Черкасского побоища» скрывается намного больше, чем позволено знать простым украинцам!

В «Свинарчукгейт» вложены большие ресурсы, это видно невооруженным глазом. Для его раскрутки не просто мобилизованы все непровластные СМИ, для этого решили использовать «Нацкорпус», чтобы поддерживать градус накала страстей уличными акциями. Сначала простые походы к имению Гладковских-Свинарчуков, а потом уже шумные акции, переходящие в столкновение с полицией. Вполне возможно, что «Нацкорпус» заготовил и кое-что ещё более «интересное»!

Конечно, потасовка в Черкассах выглядит детской игрой в салочки по сравнению с тем, что вытворяли ветераны «Нацкорпуса» во время второго Майдана. Сейчас они не били полицейских арматурой и цепями, не метали в них «коктейли Молотова» и булыжники. Есть даже мнение, что сие столкновение произошло по предварительной договоренности, «для картинки» - поскольку обеими сторонами управляет Аваков. Тем не менее, впервые за пять лет соратники Билецкого вновь устроили уличные беспорядки и подняли руку на сотрудников МВД. Это заслуживает внимание не меньше, чем сам «Свинарчукгейт»! Очевидно, у Авакова были очень веские причины на то, чтобы «расконсервировать» своих радикальных подопечных.

Игра министра

Аваков поставил Порошенко шах – с этим сегодня согласны все. Но чего именно он добивается? Не стоит сводить всё к поддержке Юлии Тимошенко, поскольку и это для Авакова не цель, а лишь способ её достижения. Тем не менее, занимательно, что выход Авакова произошел сразу после того, как подконтрольные Банковой СБУ и ГБР «наехали» на избирательные штыбы Юлии Тимошенко, обвинив их в организации массового подкупа избирателей. Главные обвинения были выдвинуты в адрес Валерия Дубиля – народного депутата от БЮТ, одного из ныне близких к Тимошенко людей. Подключившаяся к этим обвинения Генпрокуратура в лице Луценко обвинила Дубиля также в шантаже и подкупе кандидата Юрия Тимошенко (технический кандидат от Банковой), и заявила о намерении подать запрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

Довольно забавно, как нардепу с богатым криминальным прошлым пытаются «шить» подкуп на выборах. Можно сказать, в этом проявляется всё уродство украинской «борьбы с коррупцией». Но, возможно, в данном случае Банковая хотела не только лишить Тимошенко одного из её спонсоров и помощников, но и попытаться снять её с выборов – ведь обвинения в подкупе это позволяют. А тогда бы шансы Порошенко на победу резко увеличивались. Но не успела президентская команда раскрутить тему Дубиля, как разразился «Свинарчукгейт». Настолько вовремя и так хорошо раскрученный, что никто не усомнился в том, что он является ответным ходом в защиту Тимошенко.

Конечно же возникли объяснения, что Аваков решил поставить на этих выборах на Тимошенко, чтобы в случае её победы сохранить свой пост главы МВД или хотя бы свой бизнес в Украине. А бизнес у Авакова немалый: от чая «Ахмад» до газовых компаний, и всё через оффшоры. Что ж, вероятность того, что Аваков оставался бы руководить МВД при президенте Тимошенко, есть и немалая. СМИ даже сообщали, что этот вариант благословили на Западе, где Авакова успели распиарить как «реформатора и борца с коррупцией».

Но стоит вспомнить, что еще 22 февраля сам Аваков заявил, что против него готовятся провокации (и он намекнул в сторону Банковой), а через день нардеп Сергей Лещенко заявил, что в президентской Администрации рассматривается вариант замены Авакова на Александра Терещука. Так что свой ход Аваков начал готовить еще до оглашения скандала вокруг Дубиля. Получается, что вопрос о смене министра МВД был поставлен уже давно, минимум с момента старта избирательной компании – в которой Аваков не захотел играть на стороне Порошенко. А не захотел потому, что в случае переизбрания оного он всё равно лишился бы своего кресла. Так что вполне логично, что Аваков поставил на того, кто мог бы сохранить его при этой должности.

Ну что ж, тут всё выглядит логично и складно. Но как же быть с Зеленским, нынешним фаворитом избирательной гонки? А если победит он? По этому поводу уже появилась версия о том, что раз Тимошенко и Зеленский связаны между собою поддержкой Коломойского, то и Аваков имеет договоренности с обоими кандидатами. Что ж, возможно! Но всё-таки есть мнение, что нынешний бенефис «Нацкорпуса» это не только часть раскрутки «Свинарчукгейта», но и прямое послание Авакова тому же Зеленскому. Дескать, если ты, мил человек, ставши новым Гарантом, не сдержишь обещания, то мои хлопцы устроят тебе третий Майдан!

Это не националисты

Не имеющие широкой поддержки избиратели, радикалы всё-таки сыграли на нынешних выборах заметную роль. Активное меньшинство может куда больше, чем пассивное большинство, разбивая в дребезги традиционную демократию. И немало украинцев этим обеспокоено. А другие искренне расстроены тем, что националисты нынче выступают по разные стороны баррикад. Например, «С14» играет на стороне Порошенко и под «крышей» СБУ – оппонируя «Нацкорпусу». Кого поддержат «Свобода» и «Правый сектор» пока неизвестно, но в случае чего они тоже не останутся в стороне.

И вот уже поднят вопрос: а не начнется ли между ними гражданская война? В принципе, добрая половина украинцев желает им сожрать друг друга (СДД), вот только при этом могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане. Опять же, для других украинцев больно смотреть, как «патриоты» враждуют другом с другом. Некоторые не верят, что они поднимут руку на «побратимов». А зря!

«Прикол» в том, что очень многие украинские националисты таковыми не является. Кстати, об этом буквально на днях заявил сам Владимир Вятрович, отец «новой» украинской истории и один из главных идеологов национал-патриотизма. «Меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские. Особенность украинского национализма в том, что он невозможен без украинского языка. Без него он перестает быть украинским», - убежден Вятрович.

Относительно языка, конечно, Вятрович сказал глупость, поскольку украинцы – двуязычный народ, и русскоязычные украинцы такие же украинцы, как и украиноязычные. Поэтому русскоязычный украинский национализм возможен, примером чего является… Тарас Шевченко, чьи дневники написаны на русском. Просто в 20-м веке в украинском национализме взяла верх занесенная извне русофобия, отчего сложилось ошибочное мнение, что «правильные» украинцы должны быть только украиноязычными, а украинская культура сельской.

В любом случае, украинский национализм – это не выкрики «героям слава!». А чтобы стать украинским националистом, сначала нужно быть украинцем или хотя бы вырасти в украинской культурной среде. Сельской или городской, западной или восточно-украинской, украиноязычной или русскоязычной, это неважно – главное, что все они украинские. Но люди, выросшие в мультикультурной (или бескультурной) среде футбольных ультрас, нахватавшиеся каких-то поверхностных идей, могут лишь играть в «украинский национализм», так же как в неонацистов, индейцев или самураев. А такими и являются многие члены украинских радикальных движений: они чуть-чуть «бандеровцы», чуть-чуть неоязычныки, чуть-чуть подражатели немецких нацистов, чуть-чуть вообще не пойми кто.

В недавнем прошлом эти люди были футбольными фанами, дворовыми гопниками, социальными лузерами или непонятыми пассионариями, «чудиками». К украинскому национализму (или тому, что они так называют) они пришли разными путями, но всех их объединяет то, что для них эта идеология не отражает их жизненных интересов. Если человек не живет в украинской культурной среде, то у него нет причин её защищать или экспансировать, нет причин быть националистом. Он может лишь временно этим увлечься, как игрой или экзотической религией. Но надолго ли?

Настоящий украинский национализм уже не устраивает их, он им скушен и непонятен. Вместо него они смешали в кучу русофобию, неонацизм, расизм, какие-то поверхностные представления о «бандеровцах», притащили туда даже язычество, взяли что-то от викингов (например, прически). Это в лучшем случае, потому что немало радикалов так и остались гопниками «с понятиями», изъясняющихся пополам с матом. И вот с таким компотом в голове они называют себя «украинскими националистами» и «патриотами Украины». Причем, таких «националистов» больше всего как раз в «Нацкорпусе» и «С14».

Это подробная вивисекция их мозгов приведена к тому, что таким людям нетрудно напеть в уши новые лозунги и идеи. А значит, не только натравить их на кого угодно, включая «побратимов» из других движений, но и полностью изменить их политические ориентиры. У этих людей неизменно одно: радикализм, активность, агрессия. А уж под какими знаменами они будут реализовываться, вопрос второстепенный. Кстати, ведь известно несколько примеров, когда бывшие «антимайдановцы» становились «правосеками», а радикальные «патриоты» переходили на сторону сепаратистов. Ну и наконец, дело ведь не только в идеях – многие из этих радикалов за 100-200 долларов пойдут против кого угодно!

А значит, такие организации имеют куда более широкую область применения, чем это кажется на первый взгляд. И кто знает, в кого эти радикалы мимикрируют завтра или после выборов, и против кого они будут использованы своими кукловодами! Но джин уже выпущен из бутылки, и вряд ли его кормили и растили пять лет только для единоразового применения. И вновь те, кто имеет собственные «армии», играет ключевые роли в украинской политике.

Источник from-ua