Американцев просят не приезжать в Украину в день президентских выборов

13.03.2019 14:37

Дипломатическое представительство США в Киеве обратилось к американским гражданам, которые в день президентских выборов в Украине 31 марта, будут находиться в этой стране. Как сообщает replyua.net, на странице дипломатов США в Facebook появилось сообщение о том, что в день выборов в Украине может быть очень опасно.



«Американским гражданам мы советуем избегать демонстраций и обходить стороной массовое скопление людей 31 марта этого года. В этот день на улицах украинских городов очень много полицейских, возможно блокирование автотранспорта, различные досмотры и ограничения. Подчиняйтесь требованиям и инструкциям правоохранительных органов Украины, проинформируйте своих близких о том, где вы будете находиться в этот день. Не забывайте следить за сообщениями американского посольства», - сказано в сообщении диппредставительства. Нужно отметить, что такие предупреждения звучат практически перед каждым массовым мероприятиям в Украине.