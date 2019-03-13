Грядет новая война? Цимбалюк рассказал, для чего Украины нужны ракеты против России

13.03.2019 13:07

Граждане Украины не должны воспринимать как предвыборные обещания разговоры относительно создания ракетного щита для защиты от российской агрессии. Данная идея крайне важна, так как страна-агрессор в очередной раз заговорила о повторении сценария Карибского кризиса.

А Украину в этом случае Россия воспринимает в качестве разменной монеты. Как передает replyua.net, об этом украинский журналист Роман Цимбалюк заявил в своем видеоблоге на YouTube



«Можно подумать, как мы причастны к этим боданиям США и Российской Федерации? У них там длинные ракеты, соревнования, кто главный на планете и так далее. Но понимаете, в чем дело? Но в действительности, когда разговоры заходят о таком соперничестве, мы постоянно возвращаемся к Украине и Грузии. Поскольку, в соответствии с извращенной российской логикой, эти ракеты малой и средней дальности могут быть размещены в Украине и Грузии. Иными словами, гораздо ближе к этому заветному окну за кремлевской стеной», — говорит он.

По мнению Цимбалюка, Путин не раздумывает о ракетах и Украине так, что позиция России относительно нашей страны изменится, если победит кандидат лояльный к Кремлю. Ранее журналист поставил российских пропагандистов на место после их паники из-за «русофобии».

Источник: https://replyua.net