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Ирина Геращенко о планах Саакашвили вернуться в Украину: Результатом будет хаос и агрессия

13.03.2019 14:52
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Если бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили все-таки вернется в Украину, это завершится агрессией и хаосом. Как передает replyua.net, об этом вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали украинскую границу, добиваются реванша, для них наша граница и наши защитники – это условность, статисты», — так оценила парламентарий планы Саакашвили вернуться в Украину.

Также, по ее словам, она не поддерживает тех, для кого «украинская граница фикция». Вместе с тем, Геращенко напомнила, что в 2014 году на Донбассе из-за прорыва границ и нападения на пограничников началась война.

Ранее уже сообщалось, что Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону анонсировал свое возвращение в Украину 1 апреля, то есть, на следующий день после выборов президента. В ответ на это в Госпогранслужбе заявили, что пускать Саакашвили на территорию Украины никто не намерен.




Теги: Украина, Донбасс, Грузия, Саакашвили
 
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