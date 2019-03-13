Як в Україні виробляють фуа-гра: шокуюче ВІДЕО

13.03.2019 17:30

Нове розслідування, яке було знято робітником ферми, показує насильницьку правду, що стоїть за виробництвом фуа-гра, що включає насильницьке відгодовування, травмування та смерть, повідомляє UAINFO.

З'явилися нові кадри, що демонструють жорстокість направлену на тварин для виробництва продукту luxury сегменту – фуа-гра, продукт, який все ще користується попитом у ресторанах та присутній на полицях в супермаркетах.

Кадри були зняті робітником прихованою камерою на єдиній фабриці з виробництва фуа-гра в Україні. Дані знімки було передано зоозахисній організації "Відкриті клітки Україна", учасниці європейського зоозахисного об’єднання Anima International.

Задокументовані умови включають процеси транспортування тварин (птахів жорстоко закидують з вантажівки у клітки), годівлі (металеві труби, змащені моторним маслом, засовують в горло гуски, щоб повністю наповнити шлунок їжею) та інші знущання (травмування та смерті тварин, що полишенні страждати та гнити у купі інших загиблих). Насильницьке годування – стандартна практика на фабриках "фуа-гра", щоб печінка тварини максимально "пожирнішала". Таким чином орган птаха збільшується у 10 разів від стандартного розміру птаха та починає хворіти. У результаті усі тварини на таких птахофермах забиваються, а “жирна печінка” продається як фуа-гра.

В багатьох країнах виробництво фуагри є забороненим. Практика, яку задокументував робітник, можно спостерігати на усіх фабриках з виробництва даного продукту по всьому світі. Український бізнес має відмовитись від підтримки таких тортур тварин.

Відкриті клітки Україна починають інформативну кампанію про методи виробництва фуа-гра. Організацією ініційовано звернення до ресторанів та ритейлерів щодо їхньої відмови від купівлі даного продукту.

ГО "Відкриті клітки Україна" – українське представництво міжнародної зоозахисної організації Open Cages, члени Anima International, асоціації Open Wing Alliance та Fur Free Alliance. Нашою метою є запобігання стражданням тварин у виробничій сфері (сільсько-господарчих фермах та фабриках) шляхом введення системних змін в суспільстві, документування умов їх промислового утримання, а також навчальних програм, які формують позитивне ставлення до тварин.

Источник: https://from-ua.com