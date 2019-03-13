Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине

13.03.2019 20:46

В Украине весной стоит ожидать подорожание всех видов хлеба на 2–3%. Об этом рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Весной будет достаточно сильно расти цена на хлеб», — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что подорожание, как черного, так и белого будет от 2% до 3%. Кроме того он не исключил, что черный хлеб будет расти большими темпами.

Алексей Дорошенко объяснил, что это связано с тем, что в Украине наблюдается дефицит ржи.

«Зарубежная цена на эту культуру выше, чем внутренняя, отечественная. Естественно, это подтолкнет цены к тому, что они пойдут вверх», — добавил он.

Источник: https://antikor.com.ua