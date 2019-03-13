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Россия готовится к войне с Украиной, Беларусью и Эстонией - разведка

13.03.2019 10:15
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Россия готовится к войне с Украиной, Беларусью и Эстонией - разведка

Страна-агрессор усиленного готовит свою армию к войне со странами НАТО, кроме того, Москва намерена влезть в выборы в Европарламент.

Об этом сообщила служба эстонской внешней разведки, оценив угрозу военных действий.

Так, ее отчет показал увеличение военной базы оккупантов вдоль западной границы, передает "Диалог.UA" со ссылкой на NBSNews. За прошлый год Российская Федерация разместила семь новых маневренных полков менее чем в 50 километрах от границы. Большая часть военных страны-агрессора находятся рядом с белорусской территорией и рядом с украинским государством.

У границ Эстонии появилась псковская дивизия. Также разведка сообщила о том, что военные РФ постоянно участвуют в учениях на случай войны с НАТО. Спецслужбы полагают, что Кремль боится распространения демократии, а лидеры ВС считают, что военные действия с Альянсом начнутся с "цветной революцией" в одном из соседних со страной-оккупантом государств.

Предположительно, Россия начнет вторжение с балтийских стран. Говоря о выборах в Европарламент, разведка отмечает, что Москва заостряет внимание на больших странах, таких, как Германия, Италия и Франция, делегатов, которых набирают на пять лет.

Также угроза нависла над Беларусью, поскольку Путин стремится оградить ее от западного влияния.

Ранее наемников группы Вагнера обнаружили в Ливии, после чего СМИ заговорили о новом вторжении РФ. Также в Генштабе Украины заговорили о нападении России и назвали позиции, которые первые попадут под удар.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Беларусь, Эстония, НАТО
 
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