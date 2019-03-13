- Россия подготовила удар по Украине07:10
- Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса21:35
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине20:46
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху19:31
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов19:00
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
Россия готовится к войне с Украиной, Беларусью и Эстонией - разведка
Страна-агрессор усиленного готовит свою армию к войне со странами НАТО, кроме того, Москва намерена влезть в выборы в Европарламент.
Об этом сообщила служба эстонской внешней разведки, оценив угрозу военных действий.
Так, ее отчет показал увеличение военной базы оккупантов вдоль западной границы, передает "Диалог.UA" со ссылкой на NBSNews. За прошлый год Российская Федерация разместила семь новых маневренных полков менее чем в 50 километрах от границы. Большая часть военных страны-агрессора находятся рядом с белорусской территорией и рядом с украинским государством.
У границ Эстонии появилась псковская дивизия. Также разведка сообщила о том, что военные РФ постоянно участвуют в учениях на случай войны с НАТО. Спецслужбы полагают, что Кремль боится распространения демократии, а лидеры ВС считают, что военные действия с Альянсом начнутся с "цветной революцией" в одном из соседних со страной-оккупантом государств.
Предположительно, Россия начнет вторжение с балтийских стран. Говоря о выборах в Европарламент, разведка отмечает, что Москва заостряет внимание на больших странах, таких, как Германия, Италия и Франция, делегатов, которых набирают на пять лет.
Также угроза нависла над Беларусью, поскольку Путин стремится оградить ее от западного влияния.
Ранее наемников группы Вагнера обнаружили в Ливии, после чего СМИ заговорили о новом вторжении РФ. Также в Генштабе Украины заговорили о нападении России и назвали позиции, которые первые попадут под удар.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Беларусь, Эстония, НАТО
- Поматросили и бросили (Донбасс назад в Украину)
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда
- Что ждет Донбасс?
- Россия после Украины возьмется за Беларусь. И там - и за весь мир
- Каких уступок Путин требует от Лукашенко по Украине: в Сети появилась новая утечка данных
- Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить войну на Донбассе - Госдеп США
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Россия подготовила удар по Украине07:10
- Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)22:45
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола22:00
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса21:35
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине20:46
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"20:15
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект