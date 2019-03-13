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С 1 апреля многодетные семьи Украины будут получать дополнительные выплаты

13.03.2019 18:00
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С 1 апреля многодетные семьи Украины будут получать дополнительные выплаты

Кабинет министров Украины с 1 апреля запустит механизм дополнительных выплат для многодетных семей. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что таким образом Кабмин реализует инициативу президента Украины Петра Порошенко о помощи детям в многодетных семьях.

По словам Ревы, с 1 апреля помощь на каждого ребенка составит 1626 грн в месяц, с 1 июля — 1699 грн, а с 1 декабря — 1779 грн. До конца года 2019 года на реализацию этой инициативы необходимо направить 2,4 млрд грн.

Также, министр добавил, что выплаты будут проводиться на каждого ребенка возрастом до шести лет «с целью улучшения материального состояния». Он подчеркнул:

«Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, апрель, выплаты
 
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