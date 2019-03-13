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Съёмки сериала «Слуга народа – 3» окончены

13.03.2019 08:00
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Шоумен, лидер «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что съёмки третьей части сериала «Слуга народа», в которой он сыграл главную роль, наконец-то закончились. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

В частности, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Владимир Зеленский указал, что окончание съёмок пришлось на полночь вторника. Он отметил, что в данном фильме представлены моральные принципы его создателей и актёров. По словам Владимира Зеленского, в момент создания первой части «Слуги народа» никто даже и не думал, что всё, о чём в нём говорится, придётся по нраву украинским гражданам.

Напомним, что недавно Комитет избирателей Украины выступил с требованием признать фильм «Слуга народа – 3» агитацией. Следовательно, его представители призвали Владимира Зеленского профинансировать показ вышеуказанного сериала из собственного избирательного фонда. Также в КИУ заявили, что будут добиваться проверки и других фильмов и телепрограмм с участием руководителя «Студии Квартал 95» на предмет соблюдения избирательного законодательства.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, сериал
 
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