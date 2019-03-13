Стало известно о масштабном сбое в работе сервисов Google

13.03.2019 16:30

Начиная с 4:00 утра по киевскому времени отмечаются масштабные сбои в работе сервисов интернет-гиганта Google, в том числе, в поисковике системы Google, почтовом клиенте Gmail и сервисе видео YouTube.

Об этом идет речь в сообщении сервиса Downdetector, который отслеживает работу известных интернет-ресурсов.



Отмечается, что большая часть сообщений о трудностях с доступом или использованием этих ресурсов поступает из Японии, Гонконга (Китай), Восточной Австралии, стран Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых американских штатов. Со слов пользователей, наиболее частая проблема с почтой Gmail – отсутствие возможности скачать или открыть вложенные файлы. Тем временем, на YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.



В поисковике Google могут отмечаться проблемы с синхронизацией аккаунтов. Тем временем, по данным Downdetector, в Украине отсутствую проблемы с использованием этих сервисов.

Источник: https://antikor.com.ua