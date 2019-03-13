У Гройсмана утвердили передислокацию сил ПВО в Украине

13.03.2019 13:40

Кабинет министров утвердил передислокацию воинских частей сил противовоздушной обороны (ПВО), что должно повысить боевые возможности по защите неба над Украиной. Об этом говорится в распоряжении правительства, передает Сегодня.

"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства – принято распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил ВСУ. Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", – сообщает Кабмин.

Согласно распоряжению правительства, под передислокацию попадут следующие воинские части: