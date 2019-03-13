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Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху

13.03.2019 19:31
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Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху

Скоро в Украине будут праздновать самый важный праздник в христианской традиции – Воскресение Иисуса Христа.

УНИАН сообщил, когда и сколько будут отдыхать украинцы на этот праздник.

Пасха припадает на 28 апреля. Великий пост, который начался 11 марта, закончится 27 апреля.

Стоит отметить, что католическая Пасха припадает 21 апреля.

То есть украинцы будут отдыхать целых пять дней – с 27 апреля по 1 мая, поскольку на начало мая припадает День труда.

Пасхальные выходные:

— 27 апреля – суббота, выходной;

— 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

— 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

— 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу);

— 1 мая – День труда, выходной.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, праздник, Пасха, выходные
 
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