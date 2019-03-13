«В «народной республике» не забалуешь»: в сети впечатлены кабальным указом главарей «ЛНР»

13.03.2019 13:20

Нелегитимные власти самопровозглашенной «ЛНР» распространили указ, предусматривающий обязательное привлечение мирного населения к выполнению работ для потребностей обороны.

Как передает replyua.net, документ соответствующего содержания на своей странице в Twitter выложил блогер Necro Mancer. По его словам, граждан планируют привлекать в «ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении повредленных объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями».



«Я только не до конца понял, что будет рабу, который не прибудет», - написал блогер. «Не забалуешь в «народной республике», - посмеялись комментаторы под твитом в связи с новшеством.



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