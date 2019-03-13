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В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»

13.03.2019 19:43
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В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»

Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что боец ВСУ якобы «попросился перейти в ряды ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ,

Так, Марочко уточнил:

«Вследствие увеличения недовольных условиями службы украинских солдат, через доверенных лиц на сопредельной территории к нам обратился военнослужащий ВСУ с просьбой в оказании помощи для перехода на территорию Луганской Народной Республики. Он готов сообщить нам полезную в работе информацию».

Также, Марочко добавил, что на данный момент главари НВФ якобы «отрабатывают комплекс мероприятий для оказания помощи в его безопасном переходе на нашу территорию».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, ОРЛО
 
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