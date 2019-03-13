В Украине резко возрос размер средней пенсии

13.03.2019 15:45

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта увеличился на 19,3% по сравнению с 1 января - до 3033 грн.

Такие данные содержатся в размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети.

Так, по состоянию на 1 января размер средней пенсии составлял 2542 грн.

Согласно инфографике, 28% пенсионеров получат повышение пенсионных выплат на сумму от 100 грн до 400 грн, 27% пенсионеров - свыше 1 тыс. грн, 22% - 100 грн, 9% - от 400 до 500 грн, 9% - от 500 до 700 грн, 5% - от 700 грн до 1000 грн.

Источник: https://donpress.com