Возвращение в Украину: Пограничники не собираются пропускать Саакашвили

13.03.2019 11:46

Госпогранслужба Украины не намерена пускать Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу. Об этом «Би-би-си Украина» сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Это лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года,» — заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем намерении вернуться в Украину 1 апреля.

Источник: https://donpress.com