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Кто и зачем "привязал" Порошенко к делу Укроборонпрома: эксперт о тайнах коррупционного скандала
Соперники президента Петра Порошенко на выборах пытаются привязать его к скандалу с хищением украинской армии, чтобы нивелировать его преимущество в вопросе возрождения ВСУ.
Политический консультант Виктор Уколов уверен, что коррупционный скандал с Укроборонпромом был выгоден для оппозиции, передает "Диалог.UA".
"Это выгодно оппозиции, потому что образование сильной армии - это безусловный плюс президента Порошенко. Нельзя сравнить армию 2014 года и армию 2019 даже приблизительно", - отмечает он, указывая на искусственную привязку Петра Порошенко к громкому делу.
По его словам, лидер Украины из своих денег и фирм заплатил больше полумиллиарда гривен на поддержку армии, на покупку нового оружия, снайперских винтовок и ПРО вокруг Киева. "Поэтому Порошенко искусственно привязали к этому скандалу. Ведь там он не фигурирует даже в этом журналистском расследовании.
И нигде не звучит, что кто-то ему мог передавать хоть какие-нибудь деньги", - подчеркнул он.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, скандал, коррупция, оппозиция, ВСУ, Порошенко
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