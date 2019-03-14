Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"

14.03.2019 21:40

Украинцы массово жалуются на отсутствие счетов за газ, что может привести к срыву монетизации субсидии.

Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз" в Facebook, передает Апостроф.

"Потребители, которых обслуживают облгазсбыты Фирташа, начали спрашивать нас: а где же счета за февраль? От услуг "Укрпочты" компания, говорят, отказалась, на замену никого не нашла, поэтому кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом в учреждениях могут что-то "крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами. В то же время в компании отметили, что причиной может быть попытка сорвать монетизацию субсидий.

"С этого месяца уже стартовала монетизация субсидий. Деньги впервые получили люди, а не газсбыты. Это правильный цивилизованный подход. Он побуждает людей разумно потреблять газ и ставит получателей субсидий по одну сторону с активистами ОСМД, которые стремятся утеплить свой дом и платить меньше. Это требование закона, принятого всеми фракциями Верховной Рады. А еще из-за этого недобросовестные сбыты могут потерять часть своих черных доходов. Потому что когда субсидия виртуальная, то какая субсидиантам разница, сколько в счет записали? А теперь уже нет. Что сэкономил - твое", - добавили в НАК.

В частности, в "Нафтогазе" считают, что уничтожить монетизацию можно, "если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе".

"Для этого надо сделать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов - нет расчетов. 104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и что люди получат свои счета вовремя. Ведь корректно выставлять счета - это единственная функция ваших сбытов и единственное оправдание существования вас в ПСО", - резюмировали в компании.

Источник: https://from-ua.com