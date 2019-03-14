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Политолог предсказал нехороший прогноз: если все так пойдет и дальше, нас может ждать «война» уже 31 марта
Как передает replyua.net, украинский политолог Михаил Бесараб в своем блоге пишет о том, что вчера вышла свежая социология от компании «SОСIS».
По слухам эту фирму контролирует технолог Порошенко Игорь Гринев. Там Порошенко убедительно опережает Тимошенко и так же уверенно выходит во второй тур с Зеленским. Может это и правда. Трудно сказать, но данные «SOCIS», мягко говоря, несколько отличаются от того, что показывал нам «Рейтинг» несколько дней назад. Для сверки надо было бы увидеть результаты других компаний.
Политолог отмечает, проблема в другом. С социологией «играли» всегда, - несколько процентов туда, несколько сюда. Обычное дело. Однако больше всего вызывают опасения экзит-полы. Есть опасения, что в 20.00 31 марта мы получим на стоящие войны экзит-полов. Когда данные разных компаний будут существенно отличаться. Это станет началом для делегитимации результатов выборов. Когда сразу же по завершении голосования начнется скандал о результатах выборов.
По словам Бесараба, в 2004 году тот же «SOCIS» что-то пробовал мутить в пользу Виктора Януковича, но они были одинокими в этом подыгрывании. Михаил Бесараб отмечает, очень хотелось бы, чтобы в этот раз социологи профессиональное достоинство поставили превыше всего, потому что фавориты кампании уже воюют во всю. Они готовы стравливать СБУ с МВД, ветеранов с ветеранами, а тем более не пожалеют социологов. Читайте также новость о том, что количество желающих голосовать на предстоящих выборах увеличивается.
Теги: политика, Донбасс, война, выборы президента
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