ПриватБанк ввел важные изменения в Приват24

14.03.2019 21:20

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил важную информацию о том, что в мобильном приложении "Приват24" версии для Android, запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева. Об этом в среду, 13 марта, сообщет издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на сайт Минфин.

В онлайн-банкинге "Приват24" для Android Приватабанк начал онлайн продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте в городе Киеве.

Данную покупку можно осуществить в разделе меню "Транспорт" мобильного онлайн банкинга приложения – выбрать иконку «Киев» и купить билет Kyiv Smart Card.

После оплаты в Приват24 появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.

Источник: https://from-ua.com