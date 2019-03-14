Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ПриватБанк ввел важные изменения в Приват24

14.03.2019 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПриватБанк ввел важные изменения в Приват24

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил важную информацию о том, что в мобильном приложении "Приват24" версии для Android, запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева. Об этом в среду, 13 марта, сообщет издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на сайт Минфин.

В онлайн-банкинге "Приват24" для Android Приватабанк начал онлайн продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте в городе Киеве.

Данную покупку можно осуществить в разделе меню "Транспорт" мобильного онлайн банкинга приложения – выбрать иконку «Киев» и купить билет Kyiv Smart Card.

После оплаты в Приват24 появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, билеты, ПриватБанк, Приват24
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх