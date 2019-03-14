Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики рассказали, кого сегодня погода «побалует» дождями и мокрым снегом

14.03.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики рассказали, кого сегодня погода «побалует» дождями и мокрым снегом

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.

На востоке без осадков, температура днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +11°.

В северных областях пасмурно, температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +7°.

Согласно народному прогнозу, если 14 марта прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх