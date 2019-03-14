- Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"21:40
- ПриватБанк ввел важные изменения в Приват2421:20
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео20:20
- Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля20:00
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
Украина прекращает производство шампанского
К 2026 году Украина должна прекратить производство алкоголя с «географическими» названиями.
Как передает replyua.net, на этой неделе украинские виноделы встретились с представителями Минэкономразвития и других органов власти, чтобы провести консультации о новых наименованиях для винодельческой продукции. Сообщается, что из-за соглашения об Ассоциации с Евросоюзом Украина через 7 лет должна отказаться от использования названий, который защищены в странах ЕС как географические.
Стороны обсудили текущую проблему и отметили, что в ближайшие несколько лет придётся переименовать множество спиртных напитков: портвейн, херес, бордо, коньяк, мадера, шампанское. Для таких географических наименований был предусмотрен переходный период до начала 2026 года. Во время встречи чиновники и виноделы изучали контроль над производством украинской продукции во время переходного периода. Новые требования или механизмы по итогам встречи так и не были утверждены.
Отмечается, что сейчас в Украине производят коньяк, но этот напиток придётся переименовать. Ранее было открыто даже национальное голосование, где обсуждались самые различные идеи. Получается, что уже через несколько лет спиртные напитки с привычными для украинцев названиями исчезнут с полок магазинов.
Теги: Донбасс, алкоголь, производство, шампанское
- В ДНРовских супермаркетах появился алкоголь, произведенных в Украине, у покупателей ажиотах
- "Ирония судьбы" по-украински: соседка потерпевшей вызвала милицию
- Как украинцы будут бороться с подорожанием водки
- В Черкасской области обнаружили подпольное производство водки
- В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов
- В Одесской области "накрыли" подпольный водочный цех
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Сенсационная находка на Луне: известный уфолог Скотт Уоринг сделал громкое заявление - видео 22:05
- Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"21:40
- ПриватБанк ввел важные изменения в Приват2421:20
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео20:20
- Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля20:00
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект