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Украина прекращает производство шампанского

14.03.2019 15:00
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Украина прекращает производство шампанского

К 2026 году Украина должна прекратить производство алкоголя с «географическими» названиями.

Как передает replyua.net, на этой неделе украинские виноделы встретились с представителями Минэкономразвития и других органов власти, чтобы провести консультации о новых наименованиях для винодельческой продукции. Сообщается, что из-за соглашения об Ассоциации с Евросоюзом Украина через 7 лет должна отказаться от использования названий, который защищены в странах ЕС как географические.

Стороны обсудили текущую проблему и отметили, что в ближайшие несколько лет придётся переименовать множество спиртных напитков: портвейн, херес, бордо, коньяк, мадера, шампанское. Для таких географических наименований был предусмотрен переходный период до начала 2026 года. Во время встречи чиновники и виноделы изучали контроль над производством украинской продукции во время переходного периода. Новые требования или механизмы по итогам встречи так и не были утверждены. 

Отмечается, что сейчас в Украине производят коньяк, но этот напиток придётся переименовать. Ранее было открыто даже национальное голосование, где обсуждались самые различные идеи. Получается, что уже через несколько лет спиртные напитки с привычными для украинцев названиями исчезнут с полок магазинов.



Теги: Донбасс, алкоголь, производство, шампанское
 
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