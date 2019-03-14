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В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео
В Хмельницком на цифровом билборде, где обычно показывают рекламу, транслировали порно.
В Хмельницком отделении полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 301 Уголовного Кодекса (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). За это грозит до 288 300 гривен штрафа или ограничение/лишение свободы сроком до пяти лет, сообщают на сайте Нацполиции.
- Инцидент произошел 11 марта около 18 часов вечера на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина в городе Хмельницком. На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая продолжалась несколько минут, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что граждане пожаловались на "рекламу" в социальных сетях и обратились в полицию.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Хмельницкий, видео
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