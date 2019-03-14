В Кабмине заявили, что пенсии украинцам будут начисляться по-другому

14.03.2019 10:48

Вице-премьер-министр Павел Розенко завил, что в планах Кабмина внести изменения в формулу расчета пенсий.

По словам чиновника, эти меры направлены на увеличение «стоимости» трудового стажа украинцев, вышедших на пенсию до 2010 года.

«Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек „пропахал“ всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы», — сообщил Розенко.

Источник: https://donpress.com