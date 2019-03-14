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В Киеве БТР протаранил авто военной инспекции. ВИДЕО
Вечером 13 марта в Киеве на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и автомобиля военной инспекции Lada Samara. Об этом сообщает Информатор, передают Украинские новости.
Так, сообщается, что БТР врезался в Lada. У военного автомобиля отказали тормоза.
Отмечается, что в результате столкновения образовалась большая пробка.
По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.
Полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Из-за столкновения на улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки" образовалась большая пробка. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, авто, ДТП, БТР
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