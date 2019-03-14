В Киеве зверски убили сотрудника Администрации президента

14.03.2019 15:16

В Киеве возле церкви нашли изувеченный и окровавленный труп мужчины. Издание "Криминальная Украина" сообщает, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины до 31 декабря 2018 года, передает УНИАН.

Наличие удостоверения подтвердили также и ТСН. Как сообщает Еspreso.tv, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения. Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Источник: from-ua.com