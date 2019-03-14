В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города

14.03.2019 14:40

Во Львове вводят туристический налог. С 1 апреля путешественникам придется заплатить от 0,2% до 0,5% от минималки (на сегодня это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое решение 11 марта приняла сессия Львовского горсовета.

Отмечается, что ставки туристического сбора приводятся в соответствие с Налоговым кодексом Украины. Они касаются и внутреннего, и въездного туризма.

Размер сбора зависит от стоимости ночевки:

до 350 грн – 0,2% (8,35 грн);

от 350 грн до 750 грн – 0,3% (12,52 грн);

от 750 до 1200 грн – 0,4% (16,69 грн);

от 1200 грн – 0,5% (20,86 грн).

Уточняется, что при расчете ставки турсбора будет учитываться и общая стоимость аренды номера, квартиры или дома, независимо от количества проживающих.

Новым налогом будут облагаться абсолютно все приезжающие с ночевкой во Львове.

Исключение сделали для таких категорий:

-местные жители;

-резиденты, прибывшие в командировку;

-люди с инвалидностью и их сопровождающие;

-ветераны войны и участники ликвидации аварии на ЧАЭС;

-граждане, прибывшие в город на лечение или оздоровление;

-дети до 18 лет;

-родственники жителей Львова.

Также, в этом году во Львове создадут два новых туристических маршрута: местами еврейского наследия и зданиями, которые построил Иван Левинский.

Источник: http://kr24.com.ua