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В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города
Во Львове вводят туристический налог. С 1 апреля путешественникам придется заплатить от 0,2% до 0,5% от минималки (на сегодня это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое решение 11 марта приняла сессия Львовского горсовета.
Отмечается, что ставки туристического сбора приводятся в соответствие с Налоговым кодексом Украины. Они касаются и внутреннего, и въездного туризма.
Размер сбора зависит от стоимости ночевки:
- до 350 грн – 0,2% (8,35 грн);
- от 350 грн до 750 грн – 0,3% (12,52 грн);
- от 750 до 1200 грн – 0,4% (16,69 грн);
- от 1200 грн – 0,5% (20,86 грн).
Уточняется, что при расчете ставки турсбора будет учитываться и общая стоимость аренды номера, квартиры или дома, независимо от количества проживающих.
Новым налогом будут облагаться абсолютно все приезжающие с ночевкой во Львове.
Исключение сделали для таких категорий:
-местные жители;
-резиденты, прибывшие в командировку;
-люди с инвалидностью и их сопровождающие;
-ветераны войны и участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
-граждане, прибывшие в город на лечение или оздоровление;
-дети до 18 лет;
-родственники жителей Львова.
Также, в этом году во Львове создадут два новых туристических маршрута: местами еврейского наследия и зданиями, которые построил Иван Левинский.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Львов, турист, налог
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