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В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ
Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что появилась возможность оставить прежними цены на газ с 1 мая текущего года.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Экономическую правду», об этом сказано в главы компании Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману. В частности, отмечается, что за период существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке опустился ниже уровня, который предусмотрен действующим постановлением Кабмина о ПСО.
«Реформа газового рынка в Украине позволила десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям» - отмечается в письме. Коболев считает, что если украинские домохозяйства получат возможность свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет ниже установленной сейчас регулируемой цены.
Руководитель Нафтогаза предложил правительству вынести на рассмотрение возможность полной либерализации поставок газа для всех форм потребителей с 1 апреля 2019 года.
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение тарифов
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