Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки

15.03.2019 15:10

Шансы выйти во второй тур имеют четыре кандидата - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко, сообщает Страна.ua.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований "София", который проводился с 4 по 11 марта.

Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах, предпочтения распределились так:

за Зеленского - 23,1%,

за Тимошенко - 14,0%,

за Порошенко - 12,4%,

за Бойко - 12,0%.

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%. В частности, Анатолия Гриценко поддерживают 7,4% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), Олега Ляшко - 4,5%, Игоря Смешко - 2,4%, Александра Вилкула - 2,1%, Руслан Кошулинский - 1,6% , Александра Шевченко - 1,4%.