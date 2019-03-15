Купе и плацкарта больше не будет: новости от Укрзализныци

15.03.2019 21:07

В среду, 13 марта, стало известно о том, что ПАО "Укрзализныця" решила изменить подход к тарифообразованию в пассажирском секторе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает from-ua.

Так, сейчас УЗ работает над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. В компании считают, что это позволит восстановить баланс между экономической целесообразностью и доступностью для клиентов.

"Вопрос — как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок", — сказал председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Поэтому УЗ планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов.

"Это нужно для того, чтобы "Укрзализныця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта "Укрзализныци", — объяснил Кравцов.

Также он уточнил, что будут внедрены три класса поездов "комфорт", "стандарт" и "эконом", которые будут разделены по уровню сервиса и соответствующей стоимости. К примеру, для перевозок класса "комфорт" тариф будет установлен на уровне экономически мотивированном.

"Мы на финальной стадии введения классов. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен", — отметил Евгений Кравцов.