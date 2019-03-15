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Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат

15.03.2019 22:10
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Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат

Российские действия в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге, сообщают Донецкие новости.
По словам Макеева, захват российской ФСБ украинских кораблей – это акт агрессии против Украины. Он отметил, что в тот момент Россия не сообщала о перекрытие Керченского пролива, а назвал такие действия «не случайными и спонтанными». «Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Мы слышали, что слово "санкции" на самом деле не популярно, к сожалению, здесь, в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию», – сказал Макеев.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, море, нападение
 
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