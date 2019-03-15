Ветер, дождь, мокрый снег: Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни

15.03.2019 14:04

На завтра синоптики прогнозируют в столице небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«В Киеве 15-16 марта переменная облачность. 16 марта небольшой, местами умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°; днем 6-11° тепла», - говорится в сообщении.