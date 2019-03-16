Янукович решил вернуться в Украину с новой партией: «голубь мира»

16.03.2019 17:31

Сын беглого президента Александр Янукович пытается реализовать сценарий реванша в Украине с помощью новой политической партии

Об этом пишут пользователи социальных сетей, которые заметили, что в Facebook уже зарегистрировано сообщество, посвященную новой «политсиле» . Бывшие регионалы, пытаясь вернуться в страну, решили назвать новую партию «Украина за мир». Особое внимание стоит уделить логотипу политсилы, на котором изображен голубь на фоне надписи «Антимайдан + Майдан = Сила», пишет Политека.

Сына экс-президента Александра, известного в Украине под прозвищем «Стоматолог», называют главой партии. В ее рядах также засветилась скандальная активистка Ирма Крат и некий Сергей Хижняк, который называет себя руководителем «молодых регионов Украины».

В ленте сообщества можно увидеть посты о том, что активисты якобы собирают подписи о создании новой политической партии, а их движение имеет «100-процентную поддержку населения».